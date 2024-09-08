Федосейкин Александр Викторович
Место рожденияРязань
Дата рождения11.09.1977
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1977
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья
Развод
Неизвестно
Жена: Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федосейкин Виталий
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Федосейкина) София
Мать ребёнка: Екатерина
Развод
Неизвестно
Жена: Екатерина