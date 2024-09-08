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Федосейкин Александр Викторович

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Место рождения

Рязань

Дата рождения

11.09.1977

Пол

Мужской

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1977

Отец: Федосейкин Виктор Владимирович

Мать: Федосейкина (Сафронова) Татьяна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья

Развод
Неизвестно

Жена: Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федосейкин Виталий

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Федосейкина) София

Мать ребёнка: Екатерина

Развод
Неизвестно

Жена: Екатерина

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