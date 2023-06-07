Давыдова Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1721
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: Екатерина Яковлева
Отец ребёнка: Давыдов Яков Липатов
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Дарья Яковлева
Отец ребёнка: Давыдов Яков Липатов
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Дедова Гликерья Яковлева
Отец ребёнка: Давыдов Яков Липатов
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Аграфена Яковлева
Отец ребёнка: Давыдов Яков Липатов
Рождение ребёнка
Около 1760
Отец ребёнка: Давыдов Яков Липатов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Давыдов Яков Липатов
Смерть
Неизвестно
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино