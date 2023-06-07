Давыдова Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова Евдокия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1726 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: Екатерина Яковлева

Отец ребёнка: Давыдов Яков Липатов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Дарья Яковлева

Отец ребёнка: Давыдов Яков Липатов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Дедова Гликерья Яковлева

Отец ребёнка: Давыдов Яков Липатов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Аграфена Яковлева

Отец ребёнка: Давыдов Яков Липатов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Давыдов Тарас Яковлев

Отец ребёнка: Давыдов Яков Липатов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Яков Липатов

Смерть
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино
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