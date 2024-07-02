Екимова Анастасия Артёмовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Екимова Анастасия Артёмовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екимова Клавдия Андреевна

Отец ребёнка: Екимов Андрей Иванович

Булановка, Шебекинский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Екимов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1934

Сын: Екимов Николай Анрдеевич

Отец ребёнка: Екимов Андрей Иванович

Булановка, Шебекинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Екимов Фёдор Андреевич

Отец ребёнка: Екимов Андрей Иванович

Булановка, Шебекинский, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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