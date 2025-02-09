Суворова (Крестьянникова) Елена Сергеевна
Место рождения
Дата рождения16.05.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1984
Отец: Крестьянников Сергей
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Суворов Михаил
Образование
С 2003 по 2008
Покров, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Окончила вуз МГГУ им. М.А. Шолохова
Работа или профессия
С 2009
работает в администрации Петушинского района | Current occupation:1
Рождение ребёнка
02.03.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Суворов Михаил