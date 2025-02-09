Суворова (Крестьянникова) Елена Сергеевна 16.05.1984 — найти родственников по фамилии на Familio
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Суворова (Крестьянникова) Елена Сергеевна

Место рождения

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

16.05.1984

Пол

Женский

Отец

1959 г.р.

Мать

Муж

1978 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1984

Отец: Крестьянников Сергей

Мать: ?

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суворов Михаил

Образование
С 2003 по 2008
Покров, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Окончила вуз МГГУ им. М.А. Шолохова
Работа или профессия
С 2009
Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
работает в администрации Петушинского района | Current occupation:1
Рождение ребёнка
02.03.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суворов Михаил

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