(Novikoff) Doris M.
Место рожденияРоссия
Дата рождения02.05.1894
Дата смерти20.02.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.09.1914
Сын: Конов Konnoff Joseph Nicholas
Отец ребёнка: Конов Konnoff Nicolai Mikhailovich
California, USA
Рождение ребёнка
09.02.1916
Сын: Конов Konnoff Michael Nicholas
Отец ребёнка: Конов Konnoff Nicolai Mikhailovich
Рождение ребёнка
01.10.1917
Сын: Конов Konnoff Morris Nicholas
Отец ребёнка: Конов Konnoff Nicolai Mikhailovich
Portland, Multnomah, Oregon, USA
Рождение ребёнка
06.04.1921
Сын: Конов Konnoff George-Jack Nicholas
Отец ребёнка: Конов Konnoff Nicolai Mikhailovich
Рождение ребёнка
29.10.1924
Сын: Конов Konnoff Samuel Nicholas
Отец ребёнка: Конов Konnoff Nicolai Mikhailovich
Рождение ребёнка
27.04.1929
Сын: Конов Konnoff Al Nicholas
Отец ребёнка: Конов Konnoff Nicolai Mikhailovich
Petaluma, Sonoma, California, USA
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.02.1976
Santa Rosa, Sonoma, California, USA