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(Novikoff) Doris M.

Место рождения

Россия

Дата рождения

02.05.1894

Дата смерти

20.02.1976

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
17.09.1914

Сын: Конов Konnoff Joseph Nicholas

Отец ребёнка: Конов Konnoff Nicolai Mikhailovich

California, USA
Рождение ребёнка
09.02.1916

Сын: Конов Konnoff Michael Nicholas

Отец ребёнка: Конов Konnoff Nicolai Mikhailovich

Рождение ребёнка
01.10.1917

Сын: Конов Konnoff Morris Nicholas

Отец ребёнка: Конов Konnoff Nicolai Mikhailovich

Portland, Multnomah, Oregon, USA
Рождение ребёнка
06.04.1921

Сын: Конов Konnoff George-Jack Nicholas

Отец ребёнка: Конов Konnoff Nicolai Mikhailovich

Рождение ребёнка
29.10.1924

Сын: Конов Konnoff Samuel Nicholas

Отец ребёнка: Конов Konnoff Nicolai Mikhailovich

Рождение ребёнка
27.04.1929

Сын: Конов Konnoff Al Nicholas

Отец ребёнка: Конов Konnoff Nicolai Mikhailovich

Petaluma, Sonoma, California, USA
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конов Konnoff Nicolai Mikhailovich

Смерть
20.02.1976
Santa Rosa, Sonoma, California, USA
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