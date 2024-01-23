Михайлюк Михаил Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михайлюк Дмитрий
Мать: Михайлюк Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Мать ребёнка: Михайлюк Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил
Мать ребёнка: Михайлюк Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлюк Николай Михайлович
Мать ребёнка: Михайлюк Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно