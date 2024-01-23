Михайлюк Михаил Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлюк Михаил Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михайлюк Дмитрий

Мать: Михайлюк Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Мать ребёнка: Михайлюк Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил

Мать ребёнка: Михайлюк Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлюк Николай Михайлович

Мать ребёнка: Михайлюк Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно

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