Папенина Устинья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Груздева (Папенина) Екатерина Афанасьевна
Отец ребёнка: Папенин Афанасий Кузьмич
Рождение ребёнка
23.03.1875
Дочь: (Папенина) Матрена Афанасьевна
Отец ребёнка: Папенин Афанасий Кузьмич
Смерть
Неизвестно