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Папенина Устинья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Груздева (Папенина) Екатерина Афанасьевна

Отец ребёнка: Папенин Афанасий Кузьмич

Рождение ребёнка
23.03.1875

Дочь: (Папенина) Матрена Афанасьевна

Отец ребёнка: Папенин Афанасий Кузьмич

Смерть
Неизвестно

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