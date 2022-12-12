Лозовенко Анна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лозовенко Анна Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1840

Сын: Лозовенко Климент Никитович

Отец ребёнка: Лозовенко ? Никита Михайлович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
22.07.1842

Дочь: Мария Никитовна

Отец ребёнка: Лозовенко ? Никита Михайлович

Гусаково, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лозовенко ? Никита Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Гусаково, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
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