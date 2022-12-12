Лозовенко Анна Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1840
Сын: Лозовенко Климент Никитович
Отец ребёнка: Лозовенко ? Никита Михайлович
Рождение ребёнка
22.07.1842
Дочь: Мария Никитовна
Отец ребёнка: Лозовенко ? Никита Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно