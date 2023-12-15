Горюнов Павел Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорюнов Павел Дмитриевич

Горюнов Павел Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Пол

Мужской

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горюнов Прохор Павлович

Мать ребёнка: Горюнова Аксинья

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852

Сын: Горюнов Никандр Павлович

Мать ребёнка: Горюнова Аксинья

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Горюнова (Горюнов) Васса Павловна

Мать ребёнка: Горюнова Аксинья

Рождение ребёнка
1856

Сын: Горюнов Онисим Павлович

Мать ребёнка: Горюнова Аксинья

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Протасова (Горюнова) Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Горюнова Аксинья

Мы используем куки для улучшения работы сайта.