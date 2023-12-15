Горюнов Павел Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Горюнова Аксинья
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Горюнова Аксинья
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Горюнова (Горюнов) Васса Павловна
Мать ребёнка: Горюнова Аксинья
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Горюнова Аксинья
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Протасова (Горюнова) Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Горюнова Аксинья