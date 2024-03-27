Столбова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Столбов Владислав Иннокентьевич
Отец ребёнка: Столбов Инокентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Столбов Иннонентий Иннокентьевич
Отец ребёнка: Столбов Инокентий
Рождение ребёнка
17
Сын: Столбов Валерий
Отец ребёнка: Столбов Инокентий
Смерть
Неизвестно