Столбова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столбова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Столбов Владислав Иннокентьевич

Отец ребёнка: Столбов Инокентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Столбов Иннонентий Иннокентьевич

Отец ребёнка: Столбов Инокентий

Рождение ребёнка
17

Сын: Столбов Валерий

Отец ребёнка: Столбов Инокентий

Смерть
Неизвестно

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