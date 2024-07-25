Евдокия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Решунов Иван Никитич
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Решунов Иван Никитич
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Решунов Иван Никитич
Рождение ребёнка
21.02.1918
Сын: Александр
Отец ребёнка: Решунов Иван Никитич
Смерть
Неизвестно