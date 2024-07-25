Евдокия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Решунов Илья Иванович

Отец ребёнка: Решунов Иван Никитич

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Решунов Иван Никитич

Рождение ребёнка
1914

Сын: Решунов Иван Иванович

Отец ребёнка: Решунов Иван Никитич

Рождение ребёнка
21.02.1918

Сын: Александр

Отец ребёнка: Решунов Иван Никитич

Смерть
Неизвестно

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