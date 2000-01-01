Стецюк (Бондаренко) Вера Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стецюк (Бондаренко) Вера Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стецюк Евгения Георгиевна

Отец ребёнка: Стецюк Георгий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стецюк Георгий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стецюк Георгий Павлович

Смерть
Неизвестно
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