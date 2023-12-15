Бакаев Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакаев Николай Петрович

Место рождения

Чулым, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бакаев Пётр Григорьевич

Мать: Кривопустова Надежда Михайловна

Чулым, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.11.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Смерть
Неизвестно

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