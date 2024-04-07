Зюбина (Скиданенко) Христина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зюбина (Скиданенко) Христина Ивановна

Место рождения

Красный Яр, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубенко (Зюбенков, Зюбенко) Порфирий Иванов

Место жительства
Неизвестно
Красный Яр, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
18.09.1822

Дочь: (Зюбина) Фекла Порфирьева

Отец ребёнка: Зубенко (Зюбенков, Зюбенко) Порфирий Иванов

Фитинино, Камышинский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
08.11.1823

Сын: Зубенко (Зюбенков, Зюбенко) Михаил Порфирьев

Отец ребёнка: Зубенко (Зюбенков, Зюбенко) Порфирий Иванов

Фитинино, Камышинский уезд, Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно

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