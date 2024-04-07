Зюбина (Скиданенко) Христина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.09.1822
Дочь: (Зюбина) Фекла Порфирьева
Отец ребёнка: Зубенко (Зюбенков, Зюбенко) Порфирий Иванов
Рождение ребёнка
08.11.1823
Сын: Зубенко (Зюбенков, Зюбенко) Михаил Порфирьев
Отец ребёнка: Зубенко (Зюбенков, Зюбенко) Порфирий Иванов
Смерть
Неизвестно