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Карпова Анна Владимировна
Карпова Анна Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.06.2002
Пол
Женский
Отец
Карпов Владимир Николаевич
1965 г.р.
Мать
Карпова (Солодовникова) Светлана Викторовна
1966 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.2002
Отец:
Карпов Владимир Николаевич
Мать:
Карпова Светлана Викторовна
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