Татарских Тимофей Марков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатарских Тимофей Марков

Татарских Тимофей Марков

avatar

Место рождения

Русской Сырвай, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Татарских Марко Артемиев

Мать: Татарских Матрена Афанасьевна

Русской Сырвай, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Бельтюкова Февронья Тимофеевна

Мать ребёнка: Татарских Катерина (Акилина) Федоровна

Русской Сырвай, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Татарских Катерина (Акилина) Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Татарских Никита Тимофевич

Мать ребёнка: Татарских Катерина (Акилина) Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Тимофеевна

Мать ребёнка: Татарских Катерина (Акилина) Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Татарских Степан Тимофевич

Мать ребёнка: Татарских Катерина (Акилина) Федоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close