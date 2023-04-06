Татарских Тимофей Марков
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Бельтюкова Февронья Тимофеевна
Мать ребёнка: Татарских Катерина (Акилина) Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Татарских Катерина (Акилина) Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Татарских Никита Тимофевич
Мать ребёнка: Татарских Катерина (Акилина) Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Тимофеевна
Мать ребёнка: Татарских Катерина (Акилина) Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Татарских Степан Тимофевич
Мать ребёнка: Татарских Катерина (Акилина) Федоровна
Смерть
Неизвестно