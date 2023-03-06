Погорелкин Захар Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1678
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1678
Отец: Погорелкин Степан Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1697
Сын: Погорелкин Максим Захарович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1698
Сын: Погорелкин Лука Захарович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1729
Сын: Погорелкин Лаврентий Захарович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын: Погорелкин Афонасий Захарович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно