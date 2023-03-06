Погорелкин Захар Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погорелкин Захар Степанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1678

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1678

Отец: Погорелкин Степан Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1697

Сын: Погорелкин Максим Захарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1698

Сын: Погорелкин Лука Захарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1729

Сын: Погорелкин Лаврентий Захарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Погорелкин Афонасий Захарович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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