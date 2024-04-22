Ветиорец (Ходатович) Ольга Петровна
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смерти1967
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Ходатович Пётр
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Павроз Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Ветиорец Дмитрий Матвеев
Рождение ребёнка
26.03.1936
Сын: Ветиорец Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Ветиорец Дмитрий Матвеев
Рождение ребёнка
1940
Сын: Ветиорец Аркадий Владимирович
Отец ребёнка: Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1967