Ветиорец (Ходатович) Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ветиорец (Ходатович) Ольга Петровна

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Место рождения

Подберезье, Крупский район, Минская область

Дата рождения

1911

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Ходатович Пётр

Мать: не указана

Подберезье, Крупский район, Минская область
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Павроз Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Ветиорец Дмитрий Матвеев

Коровичи, Чашникский район, Витебская область
Рождение ребёнка
26.03.1936

Сын: Ветиорец Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Ветиорец Дмитрий Матвеев

Коровичи, Чашникский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Ветиорец Аркадий Владимирович

Отец ребёнка: Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ветиорец Дмитрий Матвеев

Смерть
1967
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