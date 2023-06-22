Горбатов Игнат Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1862
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.10.1901
Сын: Горбатов Григорий Игнатьевич
Мать ребёнка: Горбатова Анисья Сергеевна
Рождение ребёнка
02.10.1902
Сын: Горбатов Михаил Игнатьевич
Мать ребёнка: Горбатова Анисья Сергеевна
Рождение ребёнка
29.05.1904
Дочь: Горбатова Акулина Игнатьевна
Мать ребёнка: Горбатова Анисья Сергеевна
Рождение ребёнка
02.09.1908
Дочь: Горбатова Евфимия Игнатьевна
Мать ребёнка: Горбатова Анисья Сергеевна
Рождение ребёнка
09.06.1910
Дочь: Горбатова Марфа Игнатьевна
Мать ребёнка: Горбатова (Борзова) Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
08.08.1911
Рождение ребёнка
17.12.1912
Мать ребёнка: Горбатова (Борзова) Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
10.06.1914
Сын: Горбатов Павел Игнатьевич
Мать ребёнка: Горбатова (Борзова) Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
28.10.1915
Дочь: Горбатова Матрона Игнатьевна
Мать ребёнка: Горбатова (Борзова) Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
27.02.1917
Сын: Горбатов Василий Игнатьевич
Мать ребёнка: Горбатова (Борзова) Александра Григорьевна