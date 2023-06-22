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Горбатов Игнат Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Горбатов Федор Иванович

Мать: Горбатова Варвара Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбатова (Борзова) Александра Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбатова Анисья Сергеевна

Рождение ребёнка
02.10.1901

Сын: Горбатов Григорий Игнатьевич

Мать ребёнка: Горбатова Анисья Сергеевна

Рождение ребёнка
02.10.1902

Сын: Горбатов Михаил Игнатьевич

Мать ребёнка: Горбатова Анисья Сергеевна

Рождение ребёнка
29.05.1904

Дочь: Горбатова Акулина Игнатьевна

Мать ребёнка: Горбатова Анисья Сергеевна

Рождение ребёнка
02.09.1908

Дочь: Горбатова Евфимия Игнатьевна

Мать ребёнка: Горбатова Анисья Сергеевна

Рождение ребёнка
09.06.1910

Дочь: Горбатова Марфа Игнатьевна

Мать ребёнка: Горбатова (Борзова) Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
08.08.1911

Дочь: Россейкина (Горбатова) Евдокия Игнатьевна

Мать ребёнка: Горбатова (Борзова) Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
17.12.1912

Сын: Горбатов Петр Игнатьевич

Мать ребёнка: Горбатова (Борзова) Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
10.06.1914

Сын: Горбатов Павел Игнатьевич

Мать ребёнка: Горбатова (Борзова) Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
28.10.1915

Дочь: Горбатова Матрона Игнатьевна

Мать ребёнка: Горбатова (Борзова) Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
27.02.1917

Сын: Горбатов Василий Игнатьевич

Мать ребёнка: Горбатова (Борзова) Александра Григорьевна

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