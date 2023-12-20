Барзов Лукьян Нефедов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
1758
Рождение ребёнка
14.03.1775
Мать ребёнка: Тимофеева Анисья Ионникова/Тимофеева
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Барзова (Попова) Пелагея Григорьева
Смерть
Неизвестно