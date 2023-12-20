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Барзов Лукьян Нефедов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Барзов Нефед Панферов

Мать: Барзова Прасковья Константинова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барзова (Попова) Пелагея Григорьева

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
1758

Жена: Тимофеева Анисья Ионникова/Тимофеева

Рождение ребёнка
14.03.1775

Сын: Борзов Венедикт Лукьянов

Мать ребёнка: Тимофеева Анисья Ионникова/Тимофеева

Рождение ребёнка
1782

Сын: Борзов Евстафий Лукьянов

Мать ребёнка: Барзова (Попова) Пелагея Григорьева

Смерть
Неизвестно

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