Лукина (Филюшина) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукина (Филюшина) Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1977

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1977

Отец: Филюшин Юрий Васильевич

Мать: Филюшина Валентина Константиновна

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