Двойнин Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Двойнин Антон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1715 г.р.

Жена

Дети

1795 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Двойнина Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Катерина

Рождение ребёнка
06.05.1795

Сын: Двойнин Тимофей

Мать ребёнка: Катерина

Злынка, Кіровоградська область
Злынка, Елисаветградский уезд

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