Двойнин Антон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Двойнина Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Катерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Катерина
Рождение ребёнка
06.05.1795
Сын: Двойнин Тимофей
Мать ребёнка: Катерина
Злынка, Кіровоградська область
Злынка, Елисаветградский уезд