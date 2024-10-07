Корабельникова Агафья Мартиновна (Мартыновна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1849 ст.
Дата смерти09.06.1886 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1849 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Восприемник
21.01.1869
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.105.Л.63об-64 родилась Ксения родители: Подкопаев Ефим Васильевич/ Татьяна Гавриловна восприемники: Пётр Андреевич Подкопаев, и Василия Матвеевича Корабельникова жена Агафья Март... Показать все
Рождение ребёнка
Между 19.11.1869 и 23.11.1869 ст.
Сын: Корабельников Александр Васильевич
Отец ребёнка: Корабельников Василий Матвеевич
1) ОКУ ГАЛО Подворная книга с. Грязновка Грязновского сельсовета за 1926г. ФР-1531, оп. 3 Д.1 Л.32. Дата 19 ноября. Домохозяина. Семья не указана. 2) Метрика. ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.105.Л.78об-79 дата ... Показать все
Рождение ребёнка
21.09.1875 ст.
Сын: Корабельников Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Корабельников Василий Матвеевич
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.125.Л.399об-400
Восприемник
04.09.1876 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.128.Л.296об-297 родился Захар у Аксёнова Л.Ф восприемники: В.И.Аксёнов и Василия Матвеевича Корабельникова жена Агафья Мартиновна
Рождение ребёнка
05.01.1880 ст.
Дочь: (Корабельникова) Доминика Васильевна
Отец ребёнка: Корабельников Василий Матвеевич
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.139.Л.125а.об-126
Восприемник
03.09.1881 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.142.Л.193об-194 родилась Анна родители:Григорий Егорович Корабельников/ Евдокия Фёдоровна восприемники: В.П.Леньшин и Василия Матвеевича Корабельникова жена Агафия (Мартьянова) ... Показать все
Рождение ребёнка
01.07.1883 ст.
Сын: Корабельников Кузьма Васильевич
Отец ребёнка: Корабельников Василий Матвеевич
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.149.Л.266об-267 родился Кузьма родители: Василий Матвеевич Корабельников/ Агафья Мартиновна восприемники: Михаил и Яков Семёновичи Корабельниковы
Смерть
09.06.1886 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.163.Л.172об-173 от воспаления 37л 1886-37=1849 г.р.