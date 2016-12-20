Матвеева (Столярова) Вера Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева (Столярова) Вера Михайловна

Место рождения

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область

Дата рождения

09.09.1946

Дата смерти

20.12.2016

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1946

Отец: Столяров Михаил Петрович

Мать: Столярова Юлия Константиновна

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герасимчук . Владимировна

Отец ребёнка: Матвеев Владимир Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова . Владимировна

Отец ребёнка: Матвеев Владимир Федорович

Смерть
20.12.2016
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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