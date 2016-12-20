Матвеева (Столярова) Вера Михайловна
Место рождения
Дата рождения09.09.1946
Дата смерти20.12.2016
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1946
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герасимчук . Владимировна
Отец ребёнка: Матвеев Владимир Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова . Владимировна
Отец ребёнка: Матвеев Владимир Федорович
Смерть
20.12.2016
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область