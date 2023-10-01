Лебедева Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1916

Сын: Половников Александр Николаевич

Отец ребёнка: Половников Николай Осипович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Половников Василий Николаевич

Отец ребёнка: Половников Николай Осипович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Половников Николай Николаевич

Отец ребёнка: Половников Николай Осипович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Половников Иван Николаевич

Отец ребёнка: Половников Николай Осипович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Половников Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Половников Николай Осипович

Рождение ребёнка
15.08.1926

Сын: Половников Степан Николаевич

Отец ребёнка: Половников Николай Осипович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Половникова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Половников Николай Осипович

Рождение ребёнка
15.04.1937

Сын: Половников Егор Николаевич

Отец ребёнка: Половников Николай Осипович

Смерть
1941

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