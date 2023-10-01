Лебедева Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1916
Сын: Половников Александр Николаевич
Отец ребёнка: Половников Николай Осипович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Половников Василий Николаевич
Отец ребёнка: Половников Николай Осипович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Половников Николай Николаевич
Отец ребёнка: Половников Николай Осипович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Половников Иван Николаевич
Отец ребёнка: Половников Николай Осипович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Половников Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Половников Николай Осипович
Рождение ребёнка
15.08.1926
Сын: Половников Степан Николаевич
Отец ребёнка: Половников Николай Осипович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Половникова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Половников Николай Осипович
Рождение ребёнка
15.04.1937
Сын: Половников Егор Николаевич
Отец ребёнка: Половников Николай Осипович
Смерть
1941