Васьковская Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1990
Рождение ребёнка
24.10.2014
Дочь: Васьковская Арина Дмитриевна
Отец ребёнка: Васьковский Дмитрий Владимирович
Рождение ребёнка
01.07.2019
Дочь: Васьковский Никита Дмитриевич
Отец ребёнка: Васьковский Дмитрий Владимирович
Рождение ребёнка
11.02.2023
Дочь: Васьковская Василиса Дмитриевна
Отец ребёнка: Васьковский Дмитрий Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно