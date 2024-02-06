Васьковская Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васьковская Наталья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1990

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1990

Отец: не указан

Мать: Фарафонтова Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
24.10.2014

Дочь: Васьковская Арина Дмитриевна

Отец ребёнка: Васьковский Дмитрий Владимирович

Рождение ребёнка
01.07.2019

Дочь: Васьковский Никита Дмитриевич

Отец ребёнка: Васьковский Дмитрий Владимирович

Рождение ребёнка
11.02.2023

Дочь: Васьковская Василиса Дмитриевна

Отец ребёнка: Васьковский Дмитрий Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васьковский Дмитрий Владимирович

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