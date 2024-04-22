Сенченко Андрей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСенченко Андрей Михайлович

Сенченко Андрей Михайлович

Место рождения

Гужовка, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1803 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803 ст.

Отец: Сенченко Михаил Онисимович

Мать: Сенченко Устина Стефановна

Гужовка, Чернігівська область
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1806 г.
Упоминание
1806 ст.
Гужовка, Чернігівська область
Исповедная ведомость, двор 109 [ГАЧО 679.1.503] https://www.familysearch.org/search/film/007778815?i=287
Упоминание
1811 ст.
Гужовка, Чернігівська область
Исповедная ведомость, двор 86 [ГАЧО 679.1.446] https://www.familysearch.org/search/film/007779756?i=596
Упоминание
1813 ст.
Гужовка, Чернігівська область
Исповедная ведомость, двор 86 [ГАЧО 679.14.196] https://www.familysearch.org/search/film/007779042?i=840
Упоминание
1818 ст.
Гужовка, Чернігівська область
Исповедная ведомость, двор 94 [ГАЧО 679.1.447] https://www.familysearch.org/search/film/007779755?i=328
Бракосочетание
11.11.1823 ст.

Жена: Сенченко Мелания Борисовна

Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о бракосочетании № 21 от 11.11.1823, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781201?i=812
Рождение ребёнка
30.11.1832 ст.

Сын: Сенченко Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Сенченко Мелания Борисовна

Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о рождении № 50 от 30.11.1832, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781201?i=807
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close