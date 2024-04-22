Сенченко Андрей Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1803 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Около 1803 ст.
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1806 г.
Упоминание
1806 ст.
Исповедная ведомость, двор 109 [ГАЧО 679.1.503] https://www.familysearch.org/search/film/007778815?i=287
Упоминание
1811 ст.
Исповедная ведомость, двор 86 [ГАЧО 679.1.446] https://www.familysearch.org/search/film/007779756?i=596
Упоминание
1813 ст.
Исповедная ведомость, двор 86 [ГАЧО 679.14.196] https://www.familysearch.org/search/film/007779042?i=840
Упоминание
1818 ст.
Исповедная ведомость, двор 94 [ГАЧО 679.1.447] https://www.familysearch.org/search/film/007779755?i=328
Бракосочетание
11.11.1823 ст.
Запись в метрической книге о бракосочетании № 21 от 11.11.1823, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781201?i=812
Рождение ребёнка
30.11.1832 ст.
Сын: Сенченко Андрей Андреевич
Мать ребёнка: Сенченко Мелания Борисовна
Запись в метрической книге о рождении № 50 от 30.11.1832, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781201?i=807
Смерть
Неизвестно