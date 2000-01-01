Ших Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ших Иван Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1993

Пол

Женский

Отец

1969 г.р.

Мать

1970 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1993

Отец: Ших Дмитрий

Мать: Ших Ирина Александровна

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