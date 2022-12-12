Тихомиров Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения05.11.1844
Дата смерти27.10.1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1844 по 1854
Место жительства
С 1854 по 1858
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1858 по 1860
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
27.10.1915
Место жительства
По 1915