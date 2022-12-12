Тихомиров Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихомиров Дмитрий Иванович

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Место рождения

Рождествено, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

05.11.1844

Дата смерти

27.10.1915

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождествено, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
С 1844 по 1854
Рождествено, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
С 1854 по 1858
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1858 по 1860
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
27.10.1915
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1915
Москва, город федерального значения Москва
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