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(Недошивина) Васса Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1867

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1867

Отец: Недошивин Андрей Спиридонов

Мать: Недошивина Параскева Иванова

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