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(Недошивина) Васса Андреевна
(Недошивина) Васса Андреевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.08.1867
Пол
Женский
Отец
Недошивин Андрей Спиридонов
Мать
Недошивина Параскева Иванова
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1867
Отец:
Недошивин Андрей Спиридонов
Мать:
Недошивина Параскева Иванова
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