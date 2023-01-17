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Агафья Марковна

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Место рождения

Тимошинская, Шапшенская волость, Кадниковский уезд

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Марк Васильевич

Мать: Пестенея Макаровна

Тимошинская, Шапшенская волость, Кадниковский уезд
Бракосочетание
Около 1807

Муж: Устин Никитич

деревня Аксентьево Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
1823

Сын: Дмитрий Устинович

Отец ребёнка: Устин Никитич

Шутово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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