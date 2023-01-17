Агафья Марковна
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Марк Васильевич
Мать: Пестенея Макаровна
Бракосочетание
Около 1807
Муж: Устин Никитич
деревня Аксентьево Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
1823
Сын: Дмитрий Устинович
Отец ребёнка: Устин Никитич
Шутово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно