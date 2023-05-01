Савельева (Масленникова) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1962
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1962
Рождение ребёнка
12.07.1984
Отец ребёнка: Савельев Сергей Григориевич
Рождение ребёнка
16.08.1986
Дочь: Конахович Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Савельев Сергей Григориевич
Рождение ребёнка
03.11.1987
Дочь: Борисова Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Савельев Сергей Григориевич
Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область
Рождение ребёнка
19.09.1994
Дочь: Арбугаева Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Савельев Сергей Григориевич