Савельева (Масленникова) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельева (Масленникова) Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1962

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1962

Отец: Масленников Николай Логинович

Мать: Масленникова Варвара Павловна

Рождение ребёнка
12.07.1984

Сын: Савельев Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Савельев Сергей Григориевич

Рождение ребёнка
16.08.1986

Дочь: Конахович Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Савельев Сергей Григориевич

Рождение ребёнка
03.11.1987

Дочь: Борисова Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Савельев Сергей Григориевич

Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область
Рождение ребёнка
19.09.1994

Дочь: Арбугаева Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Савельев Сергей Григориевич

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