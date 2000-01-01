Кадышников Алексей Александрович
Место рожденияГагарысова деревня
Дата рождения19.05.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1907
Отец: Кадышников Александр Тимофеевич
Мать: Ирина Феодотовна
Гагарысова деревня
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Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
Неизвестно