Кочетова (Долматова) Параскева Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.02.1918 ст.
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Поручители по жениху и невесте: Алексей Иванович Бодров, Иван Михайлович Ильин, Евграф Михайлович Злобин и Афанасий Макин
Смерть
Неизвестно