Кочетова (Долматова) Параскева Максимовна 1897 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кочетова (Долматова) Параскева Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.02.1918 ст.

Муж: Кочетов Павел Семенович

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Поручители по жениху и невесте: Алексей Иванович Бодров, Иван Михайлович Ильин, Евграф Михайлович Злобин и Афанасий Макин
Смерть
Неизвестно

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