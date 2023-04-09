Кемпи Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кемпи Ольга Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.2007

Дочь: Чегодаева Алиса Романовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.11.2011

Сын: Чегодаев Роман Романович

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Рождение ребёнка
30.08.2015

Сын: Чегодаев Платон Романович

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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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