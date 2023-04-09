Кемпи Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.2007
Дочь: Чегодаева Алиса Романовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.11.2011
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.08.2015
Сын: Чегодаев Платон Романович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности