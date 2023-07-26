Мухаматдинова (Камалетдинова) Язиля Рафисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1961
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.10.1981
Сын: Мухаматдинов Винарис Халитович
Отец ребёнка: Мухаматдинов Халит Захитович
Рождение ребёнка
02.02.1986
Дочь: Рогозина Роза Халитовна
Отец ребёнка: Мухаматдинов Халит Захитович
Рождение ребёнка
20.01.1997
Сын: Мухаматдинов Данил Халитович
Отец ребёнка: Мухаматдинов Халит Захитович