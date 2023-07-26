Мухаматдинова (Камалетдинова) Язиля Рафисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаматдинова (Камалетдинова) Язиля Рафисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1961

Пол

Женский

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1961

Отец: Камалетдинов Рафис Камалетдинович

Мать: Камалетдинова (Акмальтинова) Варахия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухаматдинов Халит Захитович

Рождение ребёнка
12.10.1981

Сын: Мухаматдинов Винарис Халитович

Отец ребёнка: Мухаматдинов Халит Захитович

Рождение ребёнка
02.02.1986

Дочь: Рогозина Роза Халитовна

Отец ребёнка: Мухаматдинов Халит Захитович

Рождение ребёнка
20.01.1997

Сын: Мухаматдинов Данил Халитович

Отец ребёнка: Мухаматдинов Халит Захитович

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