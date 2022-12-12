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Павел Александров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Отец

Около 1763 г.р.

Мать

Около 1765 г.р.

Жена

Около 1788 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Александр Елисеев

Мать: Прасковья Никитина

Бракосочетание
03.11.1806 ст.

Жена: Елена Семёнова

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Алексей Павлович

Мать ребёнка: Елена Семёнова

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Чекалова Анна Павлова

Мать ребёнка: Елена Семёнова

Ивановка, Белебеевский уезд, Оренбургская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Елисей Павлович

Мать ребёнка: Елена Семёнова

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Лаврентий Павлович

Мать ребёнка: Елена Семёнова

Смерть
1842
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