Павел Александров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смерти1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: Александр Елисеев
Мать: Прасковья Никитина
Бракосочетание
03.11.1806 ст.
Жена: Елена Семёнова
Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Алексей Павлович
Мать ребёнка: Елена Семёнова
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Чекалова Анна Павлова
Мать ребёнка: Елена Семёнова
Ивановка, Белебеевский уезд, Оренбургская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Елисей Павлович
Мать ребёнка: Елена Семёнова
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Лаврентий Павлович
Мать ребёнка: Елена Семёнова
Смерть
1842