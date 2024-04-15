Поляков Тимофей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Поляков Степан Афанасьевич
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
01.01.1863 ст.
Дочь: Полякова Мелания Тимофеевна
Мать ребёнка: Полякова Мавра Андреевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ1L-Z?i=633&cc=3511744
Восприемник
04.01.1867 ст.
Домника Ивановна Матвиевская
Восприемник
23.01.1874 ст.
Григорий Захарович Кибиков
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полякова Мавра Андреевна
Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GZ-4?i=410&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно