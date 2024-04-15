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Поляков Тимофей Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1798 и 1801 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1828 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Поляков Степан Афанасьевич

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
01.01.1863 ст.

Дочь: Полякова Мелания Тимофеевна

Мать ребёнка: Полякова Мавра Андреевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ1L-Z?i=633&cc=3511744
Восприемник
04.01.1867 ст.
Хотень, Сумська область
Домника Ивановна Матвиевская
Восприемник
23.01.1874 ст.
Хотень, Сумська область
Григорий Захарович Кибиков
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Мавра Андреевна

Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GZ-4?i=410&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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