Шелюхина (Котова) Светлана Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелюхина (Котова) Светлана Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1959

Пол

Женский

Отец

1933 г.р.

Мать

1932 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1959

Отец: Котов Леонид

Мать: Менячихина Анастасия

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