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Шелюхина (Котова) Светлана Леонидовна
Шелюхина (Котова) Светлана Леонидовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.06.1959
Пол
Женский
Отец
Котов Леонид
1933 г.р.
Мать
Менячихина Анастасия
1932 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1959
Отец:
Котов Леонид
Мать:
Менячихина Анастасия
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