(Беляева) Екатерина Варлушина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Беляева) Екатерина Варлушина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панкратов Василий Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923

Сын: Панкратов Яков Васильевич

Отец ребёнка: Панкратов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
20.04.1928

Дочь: Вдовина (Панкратова) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Панкратов Василий Алексеевич

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