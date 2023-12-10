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Богомолов Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Богомолов Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Богомолов Евгений Иванович

Мать ребёнка: Богомолова Александра Андреевна

Моцково, Мосальский муниципальный район, Калужская область
см. комент. к Вал. Ив.
Рождение ребёнка
11.07.1925

Дочь: Богомолова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Богомолова Александра Андреевна

Рождение ребёнка
26.11.1926

Дочь: Холод Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Богомолова Александра Андреевна

Моцково, Мосальский муниципальный район, Калужская область
д. Лепехи, находящаяся между Моцково и Богослово (в наст. время не существует). Истор. справ. - д. Лепехи, Мосальского уезда, Калужской губернии. Бывшая государственная, при р. Турусне, дворов 28, жит... Показать все
Смерть
1941
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