Богомолов Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти1941
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Богомолов Александр
Рождение ребёнка
1919
Сын: Богомолов Евгений Иванович
Мать ребёнка: Богомолова Александра Андреевна
см. комент. к Вал. Ив.
Рождение ребёнка
11.07.1925
Дочь: Богомолова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Богомолова Александра Андреевна
Рождение ребёнка
26.11.1926
Дочь: Холод Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Богомолова Александра Андреевна
д. Лепехи, находящаяся между Моцково и Богослово (в наст. время не существует). Истор. справ. - д. Лепехи, Мосальского уезда, Калужской губернии. Бывшая государственная, при р. Турусне, дворов 28, жит... Показать все
Смерть
1941