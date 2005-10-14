Лундстрем Олег Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лундстрем Олег Леонидович

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Место рождения

Чита, город Чита, Забайкальский край

Дата рождения

02.04.1916

Дата смерти

14.10.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Чита, город Чита, Забайкальский край
Место жительства
По 1936
Харбин, Китай
Место жительства
С 1936 по 1941
Шанхай, Китай
Место жительства
С 1947
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
14.10.2005
Королёв, Королев, Московская область
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