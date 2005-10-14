Лундстрем Олег Леонидович
Место рождения
Дата рождения02.04.1916
Дата смерти14.10.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1936
Харбин, Китай
Место жительства
С 1936 по 1941
Шанхай, Китай
Место жительства
С 1947
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
14.10.2005
Королёв, Королев, Московская область