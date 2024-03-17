Ених (Jehnich) Эдуард (Heinrich Herrmann Eduard) Фердинандович
Место рождения
Дата рождения?.03.1870
Дата смертиОколо 1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.07.1902 ст.
Рига, Rīga
Венчание состоялось в лютеранской церкви Святой Троицы
Смерть
Около 1920
Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Погиб при невыясненных обстоятельствах