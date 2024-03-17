Ених (Jehnich) Эдуард (Heinrich Herrmann Eduard) Фердинандович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ених (Jehnich) Эдуард (Heinrich Herrmann Eduard) Фердинандович

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Место рождения

Лиепасмуйжа, Liepas pagasts, Cēsu novads

Дата рождения

?.03.1870

Дата смерти

Около 1920

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1878 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
?.03.1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Лиепасмуйжа, Liepas pagasts, Cēsu novads
Бракосочетание
14.07.1902 ст.

Жена: Ених (Apsit) Эльза (Elsa Katharina Helene) Рудольфовна

Рига, Rīga
Венчание состоялось в лютеранской церкви Святой Троицы
Смерть
Около 1920
Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Погиб при невыясненных обстоятельствах

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