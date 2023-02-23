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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Щебудин Иван Андреев
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Аксинья Иванова
Отец ребёнка: Щебудин Иван Андреев
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Щебудин Иван Андреев
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Щебудин Иван Андреев
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Щебудин Иван Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щебудин Иван Андреев
Смерть
Неизвестно