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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Щебудин Иван Андреев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Аксинья Иванова

Отец ребёнка: Щебудин Иван Андреев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Щебудин Василий Иванов

Отец ребёнка: Щебудин Иван Андреев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Щебудин Михаил Иванов

Отец ребёнка: Щебудин Иван Андреев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Щебудин Алексей Иванов

Отец ребёнка: Щебудин Иван Андреев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щебудин Иван Андреев

Смерть
Неизвестно
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