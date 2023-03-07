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Домрачев Конон Данилов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: Домрачеев Данило Ананьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Домрачев Леонтий Кононов

Мать ребёнка: Домрачева Ксения Федорова

поч. Ананьинской, Ошетская пятидесятня, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Домрачев Афонасий Кононов

Мать ребёнка: Домрачева Ксения Федорова

поч. Ананьинской, Ошетская пятидесятня, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1762

Сын: Домрачев Лупка Кононов

Мать ребёнка: Домрачева Ксения Федорова

поч. Ананьинской, Ошетская пятидесятня, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домрачева Ксения Федорова

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Ананьинской, Ошетская пятидесятня, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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