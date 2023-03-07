Домрачев Конон Данилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Отец: Домрачеев Данило Ананьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1759
Мать ребёнка: Домрачева Ксения Федорова
поч. Ананьинской, Ошетская пятидесятня, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Домрачев Афонасий Кононов
Мать ребёнка: Домрачева Ксения Федорова
поч. Ананьинской, Ошетская пятидесятня, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Домрачева Ксения Федорова
поч. Ананьинской, Ошетская пятидесятня, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Ананьинской, Ошетская пятидесятня, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762