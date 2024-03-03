Клочков Михайло-большой Давыдов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1672
Дата смерти1755
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1672
Отец: Клочков Давыд Семенов
Рождение ребёнка
С 1726 по 1730
Мать ребёнка: Параскева Афанасьева
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Клочкова Дарья Михайлова
Мать ребёнка: Параскева Афанасьева
Рождение ребёнка
1729
Мать ребёнка: Параскева Афанасьева
Рождение ребёнка
1734
Мать ребёнка: Параскева Афанасьева
Смерть
1755