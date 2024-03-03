Клочков Михайло-большой Давыдов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клочков Михайло-большой Давыдов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1672

Дата смерти

1755

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1672

Отец: Клочков Давыд Семенов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1726 по 1730

Сын: Клочков Трофим Михайлов

Мать ребёнка: Параскева Афанасьева

Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1727

Дочь: Клочкова Дарья Михайлова

Мать ребёнка: Параскева Афанасьева

Рождение ребёнка
1729

Сын: Клочков Иван Михайлов

Мать ребёнка: Параскева Афанасьева

Рождение ребёнка
1734

Сын: Клочков Петр Михайлов

Мать ребёнка: Параскева Афанасьева

Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд
Смерть
1755
Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд
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