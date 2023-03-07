Клековина Улита Никонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1692
Дата смертиПосле 1723
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1706
Отец ребёнка: Клековкин Ларион Софонеев
Рождение ребёнка
Около 1712
Дочь: Городилова Мавра Ларионова
Отец ребёнка: Клековкин Ларион Софонеев
Рождение ребёнка
Около 1719
Отец ребёнка: Клековкин Ларион Софонеев
Рождение ребёнка
Около 1721
Отец ребёнка: Клековкин Ларион Софонеев
Кленовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1726
Дочь: Дарья Ларионова
Отец ребёнка: Клековкин Ларион Софонеев
Рождение ребёнка
Около 1728
Отец ребёнка: Клековкин Ларион Софонеев
Рождение ребёнка
Около 1732
Дочь: Родигина Анна Ларионова
Отец ребёнка: Клековкин Ларион Софонеев
Рождение ребёнка
Около 1736
Дочь: Мартынова Параскева Ларионова
Отец ребёнка: Клековкин Ларион Софонеев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1723