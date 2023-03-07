Клековина Улита Никонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клековина Улита Никонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1692

Дата смерти

После 1723

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1685 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1706

Сын: Клековин Викул Ларионов

Отец ребёнка: Клековкин Ларион Софонеев

Рождение ребёнка
Около 1712

Дочь: Городилова Мавра Ларионова

Отец ребёнка: Клековкин Ларион Софонеев

Осетровская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1719

Сын: Клековин Степан Ларионов

Отец ребёнка: Клековкин Ларион Софонеев

Осетровская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1721

Сын: Клековин Тихон Ларионов

Отец ребёнка: Клековкин Ларион Софонеев

Кленовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1726

Дочь: Дарья Ларионова

Отец ребёнка: Клековкин Ларион Софонеев

Осетровская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1728

Сын: Клековин Денис Ларионов

Отец ребёнка: Клековкин Ларион Софонеев

Осетровская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1732

Дочь: Родигина Анна Ларионова

Отец ребёнка: Клековкин Ларион Софонеев

Осетровская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1736

Дочь: Мартынова Параскева Ларионова

Отец ребёнка: Клековкин Ларион Софонеев

Осетровская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клековкин Ларион Софонеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Осетровская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1723
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