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Дементий Петров (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Отец

Около 1758 г.р.

Мать

Около 1759 г.р.

Жена

Около 1786 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Петр Васильев (Ич)

Мать: Авдотья Михайлова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Татьяна Дементьева (Вна)

Мать ребёнка: Федосья

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Наталия Дементьева (Вна)

Мать ребёнка: Федосья

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1853
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