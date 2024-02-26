Дементий Петров (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1792
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: Петр Васильев (Ич)
Мать: Авдотья Михайлова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Татьяна Дементьева (Вна)
Мать ребёнка: Федосья
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Наталия Дементьева (Вна)
Мать ребёнка: Федосья
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1853