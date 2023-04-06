Тарасов Лазарь Лукин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиПосле 1792
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Отец: Тарасов Лука Никифоров
Мать: Тарасова Агафья Нефедова
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Феодосия Лазарева
Мать ребёнка: Тарасова Анастасия Миронова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1792