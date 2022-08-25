Заяц АЛЕКСАНДР — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заяц АЛЕКСАНДР

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1950 г.р.

Мать

1952 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Заяц Михаил Анатольевич

Мать: Квасова Зоя Ивановна

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